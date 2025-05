Lutador de Campos (RJ) vai em busca do ouro no Masters Internacional de jiu-jitsu Ricardo está intensificando seu treinamento para o campeonato que ocorrerá em julho, no Rio de Janeiro Balanço Geral Interior RJ|Do R7 13/05/2025 - 18h17 (Atualizado em 13/05/2025 - 18h17 ) twitter

Ricardo, um atleta de jiu-jítsu de Campos (RJ), está intensificando seu treinamento para o Masters Internacional, que ocorrerá em julho, no Rio de Janeiro. Após conquistar a medalha de prata no Campeonato Brasileiro, em São Paulo, ele busca aprimorar suas técnicas e desempenho para alcançar o ouro. Com um histórico impressionante de medalhas, incluindo 6 ouros no Brasileiro e 5 no Masters Internacional, Ricardo, aos 63 anos, continua a competir com determinação e foco. Ele enfatiza a importância do preparo físico e técnico, visando sempre a vitória em cada competição.