Lutador de Jiu-jítsu conquista medalhas e campeonatos dentro e fora do Brasil Revilis Barcelos, de 38 anos, coleciona mais de 100 medalhas de ouro e lidera o ranking do Abu Dhabi Combat Club na categoria de 83 quilos Balanço Geral Interior RJ|Do R7 06/05/2025 - 17h36 (Atualizado em 06/05/2025 - 17h36 )

Revilis Barcelos, um renomado lutador de jiu-jítsu de São Pedro da Aldeia (RJ), coleciona mais de 100 medalhas de ouro e lidera o ranking do Abu Dhabi Combat Club na categoria de 83 quilos.

Aos 38 anos, ele se prepara para novos desafios, incluindo competições no Chile e nos Estados Unidos.

Barcelos treina intensamente, conciliando sua carreira esportiva com seu trabalho na Guarda Municipal de Cabo Frio.

Ele compartilha sua rotina de treinos e a determinação necessária para alcançar o sucesso, inspirando novos atletas a nunca desistirem.

‌



Com competições marcadas no Brasil e no exterior, seu objetivo é conquistar o ouro no campeonato mundial da ADCC nos EUA.