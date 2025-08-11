Macaé: moradores pedem melhorias no trânsito para evitar mais acidentes na Linha Azul A via expressa, crucial para o trânsito local, é palco frequente de colisões e atropelamentos Balanço Geral Interior RJ|Do R7 11/08/2025 - 15h12 (Atualizado em 11/08/2025 - 15h12 ) twitter

Em Macaé (RJ), um grave acidente na Linha Azul deixou um homem ferido, após seu carro ser atingido por outro veículo. A via expressa, crucial para o trânsito local, é palco frequente de colisões e atropelamentos. Moradores pedem passarelas e fiscalização para aumentar a segurança. Uma especialista em trânsito sugere a volta da fiscalização eletrônica e melhorias na infraestrutura para reduzir acidentes.