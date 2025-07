Macaé (RJ): município completa 212 anos e conquista posições expressivas no cenário estadual Com mais de 260 mil habitantes, destaca-se na indústria petrolífera e no turismo, oferecendo praias, serras e uma rica cultura Balanço Geral Interior RJ|Do R7 10/07/2025 - 15h25 (Atualizado em 10/07/2025 - 15h25 ) twitter

Macaé (RJ), cidade com 212 anos de história, evoluiu de uma vila de pescadores para um polo energético e turístico no Brasil. Com mais de 260 mil habitantes, destaca-se na indústria petrolífera e no turismo, oferecendo praias, serras e uma rica cultura. A cidade é um importante gerador de empregos e possui a maior rede hoteleira do interior do Rio. Macaé continua a crescer, diversificando sua economia e atraindo visitantes de todo o mundo.