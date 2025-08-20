Macaé (RJ) reforça segurança com sistema Alerta Brasil e reduz criminalidade A parceria com a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar integra tecnologia de monitoramento e reconhecimento facial Balanço Geral Interior RJ|Do R7 20/08/2025 - 15h47 (Atualizado em 20/08/2025 - 15h47 ) twitter

Macaé, no litoral norte do Rio de Janeiro, adota o sistema Alerta Brasil para reforçar a segurança pública. A parceria com a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar integra tecnologia de monitoramento e reconhecimento facial, visando reduzir ainda mais os índices criminais. A cidade já registra queda histórica nos roubos de rua, com uma redução significativa de ocorrências em 2023.