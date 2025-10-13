Macaé (RJ) registra queda no índice de roubo de rua no terceiro trimestre A queda de 38% em relação ao mesmo período de 2024 é resultado do eficiente trabalho investigativo e das estratégias de prevenção e repressão adotadas pela Polícia Civil e outras equipes de segurança

Macaé (RJ) alcançou uma forte redução nos índices de roubo de rua, marcando o melhor terceiro trimestre desde o início dos registros. A queda de 38% frente ao mesmo período de 2024 é resultado do eficiente trabalho investigativo e das estratégias de prevenção e repressão adotadas pela Polícia Civil e outras equipes de segurança. Esse avanço demonstra o compromisso contínuo com a segurança e a redução da criminalidade na região.