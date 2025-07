Mais de 95 mil casas ficaram sem energia elétrica por conta de pipas no RJ Dados revelam que, entre janeiro e abril de 2025, mais de 95 mil residências foram afetadas por incidentes Balanço Geral Interior RJ|Do R7 10/07/2025 - 15h08 (Atualizado em 10/07/2025 - 15h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Durante as férias escolares, o aumento no uso de pipas tem causado interrupções no fornecimento de energia elétrica. Dados revelam que, entre janeiro e abril de 2025, mais de 95 mil residências foram afetadas por incidentes com pipas, um aumento de 24% em relação ao ano anterior. O uso de cerol e palha de aço nas linhas intensifica o risco de curtos-circuitos.