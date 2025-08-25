Mar atinge nove casas na Praia do Canto e área foi isolada pela Defesa Civil Ventos fortes e maré alta foram os principais causadores dos danos Balanço Geral Interior RJ|Do R7 25/08/2025 - 14h31 (Atualizado em 25/08/2025 - 14h31 ) twitter

Em Búzios (RJ), uma forte ressaca atingiu a Praia do Canto, danificando nove residências. A Defesa Civil isolou a área e está realizando avaliações técnicas. Ventos fortes e maré alta foram os principais causadores dos danos. As casas, muitas de veraneio, estavam vazias. A prefeitura notificará os proprietários para reparos urgentes, visando evitar futuros desastres.