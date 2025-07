Mar recua em Cabo Frio e causa mudança na paisagem no Canto do Forte O fenômeno, comum e natural, é influenciado pelas fases da Lua, com a recente transição da Lua Cheia para a Minguante Balanço Geral Interior RJ|Do R7 14/07/2025 - 18h01 (Atualizado em 14/07/2025 - 18h01 ) twitter

Em Cabo Frio (RJ), o recuo do mar no Canto do Forte durante o fim de semana chamou a atenção de turistas e moradores. O fenômeno, comum e natural, é influenciado pelas fases da Lua, com a recente transição da Lua Cheia para a Minguante. Além da maré baixa, a presença de algas também foi notada. O evento atraiu muitas famílias e crianças, aproveitando a faixa de areia ampliada durante as férias escolares.