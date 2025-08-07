Mar volta a avançar na Praia do Farol, em Campos (RJ), e provoca estragos na estrada Árvores foram engolidas pelo mar, e a situação precária afeta o trânsito local Balanço Geral Interior RJ|Do R7 07/08/2025 - 14h09 (Atualizado em 07/08/2025 - 14h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O avanço do mar na Praia do Farol, litoral de Campos dos Goytacazes (RJ), danificou parte da estrada na região de Gaivotas. Este fenômeno, que preocupa moradores há anos, tornou o trecho entre a Praia do Farol e Barra do Furado intransitável. Árvores foram engolidas pelo mar, e a situação precária afeta o trânsito local. A prefeitura de Campos ainda não se posicionou sobre o problema.