Margem de lucro durante as férias foi abaixo do esperado por empresários em Arraial do Cabo (RJ) O inverno rigoroso e o aumento de taxas afastaram turistas Balanço Geral Interior RJ|Do R7 01/08/2025 - 15h34 (Atualizado em 01/08/2025 - 15h34 ) twitter

O fim das férias escolares trouxe desafios para o turismo em Arraial do Cabo, com lucros abaixo do esperado. O inverno rigoroso e o aumento de taxas afastaram turistas, impactando a ocupação em pousadas. Comerciantes investem em promoções e eventos para atrair visitantes. A expectativa é que o verão traga mais calor e turistas, aliviando as dificuldades enfrentadas.