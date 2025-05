Mercadorias avaliadas em R$ 2 milhões são apreendidas, em Itaperuna (RJ) O motorista apresentou notas inconsistentes, e a carga, com destino ao Espírito Santo, foi levada para Mato Verde, em Campos (RJ) Balanço Geral Interior RJ|Do R7 26/05/2025 - 16h51 (Atualizado em 26/05/2025 - 16h51 ) twitter

Em Itaperuna (RJ), um caminhão com R$ 2 milhões em mercadorias sem nota fiscal (cigarros, roupas, bebidas e eletrônicos) foi apreendido durante a Operação ‘Foco Divisas’. O motorista apresentou notas inconsistentes, e a carga, com destino ao Espírito Santo, foi levada a Mato Verde para procedimentos legais. O caso foi registrado na delegacia do norte fluminense.