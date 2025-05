Micro-ônibus despenca de ribanceira e deixa sete pessoas feridas O acidente ocorreu ontem (19), por volta das 19h30, na linha azul, uma importante via expressa de Macaé (RJ) Balanço Geral Interior RJ|Do R7 20/05/2025 - 17h01 (Atualizado em 20/05/2025 - 17h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um micro-ônibus tombou em um canteiro na cidade de Macaé (RJ), resultando em sete pessoas feridas. O acidente ocorreu por volta das 19h30, na linha azul, uma importante via expressa. O veículo transportava funcionários de uma construtora quando o motorista perdeu o controle e colidiu com uma mureta. Cinco feridos foram levados ao hospital público de Macaé, enquanto dois foram atendidos no local. A prefeitura informou que duas pessoas já foram liberadas e três permanecem em observação, mas estão estáveis e sem gravidade.