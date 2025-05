Moradores de Abadia em cobram investimentos do poder público Há 28 anos, eles lutam por melhorias na estrada da Mantiqueira, que está em condições precárias Balanço Geral Interior RJ|Do R7 13/05/2025 - 16h11 (Atualizado em 13/05/2025 - 16h11 ) twitter

Os moradores de Abadia, em Campos (RJ), estão insatisfeitos com a falta de investimentos públicos na infraestrutura local. Há 28 anos, eles lutam por melhorias na estrada da Mantiqueira, que está em condições precárias, dificultando o transporte e o escoamento da produção. A situação é crítica, especialmente em emergências, e os protestos refletem a frustração com promessas não cumpridas. A comunidade pede pavimentação e melhorias urgentes, destacando a falta de iluminação pública e a retirada de ônibus escolares. Apesar de várias reclamações, as soluções oferecidas têm sido apenas paliativas.