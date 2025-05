Moradores de Amparo do Taí denunciam precariedade do local e cobram melhorias Entre as principais queixas estão a ausência de pavimentação, buracos nas estradas, falta de iluminação e segurança Balanço Geral Interior RJ|Do R7 16/05/2025 - 16h01 (Atualizado em 16/05/2025 - 16h01 ) twitter

Os moradores de Amparo do Taí, em São João da Barra, expressam indignação com a falta de atenção da prefeitura quanto à infraestrutura local. Entre as principais queixas estão a ausência de pavimentação, buracos nas estradas, falta de iluminação e segurança. A Rua Baltazar da Silva, com cerca de 2 km, exemplifica os problemas estruturais enfrentados, dificultando a locomoção de veículos e pedestres. Além disso, a RJ-240, que leva ao Porto do Açu, apresenta riscos devido à alta velocidade dos veículos e à falta de sinalização adequada. Os moradores também clamam por melhorias em transporte público e segurança, destacando a necessidade de investimentos urgentes para melhorar a qualidade de vida na região.