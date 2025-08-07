Moradores de bairro em Arraial do Cabo (RJ) estão indignados com a demolição de 400 casas A decisão judicial visa desocupar áreas de preservação ambiental e privadas Balanço Geral Interior RJ|Do R7 07/08/2025 - 16h05 (Atualizado em 07/08/2025 - 16h05 ) twitter

Moradores do bairro Caiçara, em Arraial do Cabo (RJ), protestam contra a decisão judicial de demolir mais de 400 casas. As famílias, sem alternativas de moradia, cobram ação da prefeitura. A decisão judicial visa desocupar áreas de preservação ambiental e privadas, mas os moradores alegam não terem sido notificados. A prefeitura busca diálogo com órgãos competentes para resolver a situação.