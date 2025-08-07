Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Moradores de bairro em Arraial do Cabo (RJ) estão indignados com a demolição de 400 casas

A decisão judicial visa desocupar áreas de preservação ambiental e privadas

Balanço Geral Interior RJ|Do R7

Moradores do bairro Caiçara, em Arraial do Cabo (RJ), protestam contra a decisão judicial de demolir mais de 400 casas. As famílias, sem alternativas de moradia, cobram ação da prefeitura. A decisão judicial visa desocupar áreas de preservação ambiental e privadas, mas os moradores alegam não terem sido notificados. A prefeitura busca diálogo com órgãos competentes para resolver a situação.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.