Moradores de bairro em Campos dos Goytacazes (RJ) protestam contra paralisação de obras A prefeitura informou que a responsabilidade é do governo estadual Balanço Geral Interior RJ|Do R7 10/07/2025 - 16h07 (Atualizado em 10/07/2025 - 16h07 )

Moradores do bairro Vila Manhãs em Campos dos Goytacazes (RJ) realizaram um protesto devido à paralisação das obras de pavimentação, que tem causado transtornos, especialmente em dias de chuva. A prefeitura informou que a responsabilidade é do governo estadual, que suspendeu o contrato para readequação do projeto. A manifestação buscou chamar a atenção das autoridades para a retomada das obras.