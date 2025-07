Moradores de bairro em São Pedro da Aldeia (RJ) cobram melhorias na infraestrutura A rua está cheia de buracos, lama e poeira, afetando a qualidade de vida Balanço Geral Interior RJ|Do R7 10/07/2025 - 16h40 (Atualizado em 10/07/2025 - 16h40 ) twitter

Os moradores de São Pedro da Aldeia (RJ), especialmente da rua São Benedito no bairro Parque dos Meninos, estão insatisfeitos com a falta de infraestrutura básica. A rua está cheia de buracos, lama e poeira, afetando a qualidade de vida. A prefeitura informou que a manutenção corretiva está no cronograma, mas não deu uma data específica para início das obras, gerando frustração na comunidade.