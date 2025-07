Moradores de bairros em Campos (RJ) sofrem com obras paralisadas Ruas esburacadas, lama e poeira afetam a vida cotidiana e o comércio local Balanço Geral Interior RJ|Do R7 11/07/2025 - 15h52 (Atualizado em 11/07/2025 - 15h52 ) twitter

Os moradores dos bairros Vila Manhãs e Vila Menezes enfrentam dificuldades devido à paralisação das obras do programa Bairro Legal. Ruas esburacadas, lama e poeira afetam a vida cotidiana e o comércio local. A prefeitura de Campos e o governo do estado do Rio de Janeiro trocam responsabilidades, enquanto a população aguarda uma solução para os transtornos causados.