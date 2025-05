Moradores de Buena cobram do poder público investimentos na região A comunidade reclama da iluminação pública precária, estradas esburacadas e a falta de manutenção que afeta o escoamento da produção agrícola Balanço Geral Interior RJ|Do R7 13/05/2025 - 18h10 (Atualizado em 13/05/2025 - 18h10 ) twitter

Os moradores de Buena, distrito de São Francisco de Itabapoana (RJ), enfrentam desafios significativos devido à falta de infraestrutura e serviços de saúde adequados. A comunidade reclama da iluminação pública precária, estradas esburacadas e a falta de manutenção que afeta o escoamento da produção agrícola. Além disso, a interrupção do fornecimento de água encanada e a ausência de opções de lazer e atendimento médico adequado, como pediatras, agravam a situação. Apesar de melhorias em outras praias do município, Buena continua esquecida, gerando insatisfação entre os residentes que buscam atenção do poder público.