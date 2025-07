Moradores de Quissamã (RJ) sofrem prejuízos com instabilidade elétrica na região A concessionária de energia ainda não respondeu às reclamações Balanço Geral Interior RJ|Do R7 30/07/2025 - 16h22 (Atualizado em 30/07/2025 - 16h22 ) twitter

No município de Quissamã (RJ), uma moradora do Morro Alto enfrentou grandes prejuízos devido à instabilidade no fornecimento de energia elétrica. A região ficou sem luz de quarta a domingo, resultando na perda de alimentos perecíveis e na queima de sua geladeira. A concessionária de energia ainda não respondeu às reclamações, e a moradora aguarda uma solução para os danos sofridos.