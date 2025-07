Moradores denunciam cercamento de terrenos à margem da Lagoa de Cima, em Campos (RJ) A falta de demarcação oficial pelo INEA dificulta a fiscalização Balanço Geral Interior RJ|Do R7 10/07/2025 - 16h04 (Atualizado em 10/07/2025 - 16h04 ) twitter

Moradores da Lagoa de Cima estão preocupados com o aumento de obras de cercamento nos terrenos à margem do manancial, temendo impacto no turismo local. A falta de demarcação oficial pelo INEA dificulta a fiscalização e controle de novas ocupações. A prefeitura aguarda um posicionamento formal para atuar com segurança jurídica e responsabilidade ambiental.