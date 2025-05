Moradores do bairro da Chatuba realizam protesto na Estrada do Carvão Usada por caminhões pesados e sem acostamento ou quebra-molas, a estrada causa danos e riscos de atropelamento Balanço Geral Interior RJ|Do R7 28/05/2025 - 14h37 (Atualizado em 28/05/2025 - 14h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Moradores de Chatuba, em Campos (RJ), protestam contra as péssimas condições da Estrada do Carvão, usada por caminhões pesados e sem acostamento ou quebra-molas, o que causa danos e riscos de atropelamento. Pneus foram incendiados para alertar as autoridades. A Polícia e a Guarda Civil acompanham o ato.