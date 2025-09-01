Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Moradores do bairro São Francisco reclamam da insegurança no local

Os criminosos têm como alvo materiais que são vendidos em ferros-velhos

Balanço Geral Interior RJ|Do R7

Em Cabo Frio (RJ), moradores do bairro São Francisco estão alarmados com o aumento de furtos, captados por câmeras de segurança. Os criminosos têm como alvo materiais que são vendidos em ferros-velhos. A prefeitura intensifica a fiscalização desses estabelecimentos para coibir a receptação de produtos roubados. Em 2023, a região registrou 598 ocorrências de furto, um aumento de 20% em relação ao ano anterior.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.