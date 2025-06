Moradores do Caiçara, em Arraial do Cabo (RJ), celebram chegada de água tratada pela Prolagos Antes, a comunidade dependia de água de poço Balanço Geral Interior RJ|Do R7 20/06/2025 - 15h29 (Atualizado em 20/06/2025 - 15h29 ) twitter

Os moradores do Caiçara, em Arraial do Cabo (RJ), agora têm acesso a água tratada diretamente das torneiras, graças à concessionária Prolagos. Antes, a comunidade dependia de água de poço, muitas vezes salobra e de má qualidade. Com a nova rede de distribuição, mais de 12 mil pessoas são beneficiadas, melhorando a saúde e a qualidade de vida. O cadastramento é facilitado com atendimento porta a porta.