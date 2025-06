Moradores do Parque Leopoldina denunciam infestação de cupins e pedem solução As pragas danificam estruturas de madeira, telhados e até árvores, gerando riscos de queda Balanço Geral Interior RJ|Do R7 05/06/2025 - 17h35 (Atualizado em 05/06/2025 - 17h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Moradores do Parque Leopoldina, em Campos (RJ), enfrentam problemas com cupins há mais de três anos. As pragas danificam estruturas de madeira, telhados e até árvores, gerando riscos de queda. Apesar de pedidos à Defesa Civil, ações efetivas ainda não foram tomadas.