Moradores e comerciantes de Búzios (RJ) cobram das autoridades mais segurança para a região
Casos de furtos, roubos e tentativas de homicídio têm sido registrados
A população de Búzios (RJ) está alarmada com o aumento da violência, afetando tanto moradores quanto turistas. Casos de furtos, roubos e tentativas de homicídio têm sido registrados, gerando insegurança e desânimo entre comerciantes locais. Apesar de reforços na segurança, crimes continuam a ocorrer, levando a comunidade a cobrar respostas rápidas das autoridades para restaurar a tranquilidade na região.