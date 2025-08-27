Moradores e comerciantes de Búzios (RJ) cobram das autoridades mais segurança para a região Casos de furtos, roubos e tentativas de homicídio têm sido registrados Balanço Geral Interior RJ|Do R7 27/08/2025 - 14h39 (Atualizado em 27/08/2025 - 14h39 ) twitter

A população de Búzios (RJ) está alarmada com o aumento da violência, afetando tanto moradores quanto turistas. Casos de furtos, roubos e tentativas de homicídio têm sido registrados, gerando insegurança e desânimo entre comerciantes locais. Apesar de reforços na segurança, crimes continuam a ocorrer, levando a comunidade a cobrar respostas rápidas das autoridades para restaurar a tranquilidade na região.