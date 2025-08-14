Moradores e comerciantes do centro de Campos (RJ) denunciam furtos de cabos de energia A venda de cobre furtado alimenta o crime Balanço Geral Interior RJ|Do R7 14/08/2025 - 15h15 (Atualizado em 14/08/2025 - 15h15 ) twitter

Moradores e comerciantes de Campos dos Goytacazes (RJ) enfrentam frequentes furtos de cabos de energia, causando riscos de choques elétricos e incêndios. A prática afeta residências, comércios e serviços essenciais, gerando prejuízos econômicos e riscos à segurança pública. A venda de cobre furtado alimenta o crime, enquanto a comunidade busca soluções em infraestrutura e parcerias com a polícia para combater o problema.