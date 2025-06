Moradores realizam protesto devido a paralisação de obras no bairro Vila Menezes A prefeitura e o Governo do Estado do Rio de Janeiro enfrentam discordâncias Balanço Geral Interior RJ|Do R7 13/06/2025 - 16h00 (Atualizado em 13/06/2025 - 16h00 ) twitter

Moradores do bairro Vila Menezes, em Campos dos Goytacazes (RJ), protestam devido à paralisação das obras do projeto ‘Bairro Legal’, iniciadas em 2023 com um investimento de 30 milhões de reais. A prefeitura e o Governo do Estado do Rio de Janeiro enfrentam discordâncias, resultando na retirada de maquinários e trabalhadores. A obra foi interrompida para readequação do projeto, sem previsão de retomada, apesar da verba disponível.