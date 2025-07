Moradores reclamam de cratera em trecho da RJ-198, em Itaperuna (RJ) A via sofre com desmoronamentos e falta de sinalização Balanço Geral Interior RJ|Do R7 15/07/2025 - 15h47 (Atualizado em 15/07/2025 - 15h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Moradores de Itaperuna (RJ) reclamam da situação precária da estrada RJ-198, que liga o bairro Seab ao distrito de Havaí. A via sofre com desmoronamentos e falta de sinalização, aumentando os riscos para quem trafega, especialmente em dias de chuva. Apesar das denúncias, o departamento de estradas ainda não deu resposta sobre possíveis manutenções, deixando a população preocupada com a segurança.