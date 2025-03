Mortes no trânsito do Rio aumentam 8% em 2024, com Região Norte liderando estatísticas Imprudência no volante sobrecarrega sistema de saúde e expõe riscos para motociclistas

Balanço Geral Interior RJ|Do R7 27/03/2025 - 18h06 (Atualizado em 27/03/2025 - 18h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share