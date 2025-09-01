Mostra Comentada de Dança reuniu vários artistas no fim de semana em Campos (RJ) O evento, realizado no teatro Trianon, destacou performances variadas e revelou talentos locais Balanço Geral Interior RJ|Do R7 01/09/2025 - 15h49 (Atualizado em 01/09/2025 - 15h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A 13ª edição da Mostra Comentada de Dança, em parceria com a Record Interior RJ, foi um sucesso, reunindo dançarinos de várias regiões do estado. O evento, realizado no teatro Trianon, destacou performances variadas e revelou talentos locais. Participantes e espectadores elogiaram a organização e o impacto cultural, com apoio de grandes empresas como a Unimed, promovendo arte e bem-estar.