Motoboy ferido por fio solto em Macaé (RJ) alerta para o perigo nas ruas
A situação destaca a preocupação com os emaranhados de fios nos postes da cidade, que representam um risco constante
Em Macaé (RJ), um motoboy sofreu um grave acidente ao ser atingido por um fio solto enquanto trabalhava. Vitor Braga, que veio de Minas Gerais, relatou o momento de desespero ao sentir o fio enforcando seu pescoço, resultando em um corte profundo. A situação destaca a preocupação com os emaranhados de fios nos postes da cidade, que representam um risco constante.