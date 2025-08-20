Motoboy ferido por fio solto em Macaé (RJ) alerta para o perigo nas ruas A situação destaca a preocupação com os emaranhados de fios nos postes da cidade, que representam um risco constante Balanço Geral Interior RJ|Do R7 20/08/2025 - 15h32 (Atualizado em 20/08/2025 - 15h32 ) twitter

Em Macaé (RJ), um motoboy sofreu um grave acidente ao ser atingido por um fio solto enquanto trabalhava. Vitor Braga, que veio de Minas Gerais, relatou o momento de desespero ao sentir o fio enforcando seu pescoço, resultando em um corte profundo. A situação destaca a preocupação com os emaranhados de fios nos postes da cidade, que representam um risco constante.