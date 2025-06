Motociclista fica ferido após colidir com vaca solta na RJ-216 Moradores locais prestaram os primeiros socorros e acionaram o Corpo de Bombeiros Balanço Geral Interior RJ|Do R7 24/06/2025 - 14h25 (Atualizado em 24/06/2025 - 14h25 ) twitter

Um motociclista sofreu ferimentos leves após colidir com uma vaca solta na RJ-216, próximo ao Parque Tropical. Moradores locais prestaram os primeiros socorros e acionaram o Corpo de Bombeiros, que o levou ao Hospital Ferreira Machado. A identidade do motociclista e o dono do animal não foram identificados.