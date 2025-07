Motociclista fica ferido em acidente na Rodovia Amaral Peixoto em Araruama (RJ) Van e moto colidiram e impacto fez com que os veículos tombassem Balanço Geral Interior RJ|Do R7 18/07/2025 - 15h24 (Atualizado em 18/07/2025 - 15h24 ) twitter

Um acidente envolvendo uma van e uma motocicleta ocorreu na manhã desta sexta-feira (18) na Rodovia Amaral Peixoto, em Araruama (RJ). A colisão fez com que a van tombasse, e o motociclista sofreu ferimentos moderados, sendo socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Estadual Roberto Tiago. A rodovia é conhecida por frequentes acidentes, e as causas do incidente ainda estão sob investigação.