Motociclista sobrevive a acidente grave sem capacete
Apesar da gravidade, Luan não teve fraturas e está em recuperação com o apoio da família
Luan da Costa, um motoboy, sobreviveu a um grave acidente de moto sem capacete, sofrendo 150 pontos na cabeça. O acidente ocorreu durante uma entrega, quando ele perdeu o controle da moto e colidiu com uma casa. Apesar da gravidade, Luan não teve fraturas e está em recuperação com o apoio da família. Especialistas destacam a importância do capacete, que poderia ter reduzido os ferimentos.