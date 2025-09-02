Logo R7.com
Motociclista sobrevive a acidente grave sem capacete

Apesar da gravidade, Luan não teve fraturas e está em recuperação com o apoio da família

Balanço Geral Interior RJ|Do R7

Luan da Costa, um motoboy, sobreviveu a um grave acidente de moto sem capacete, sofrendo 150 pontos na cabeça. O acidente ocorreu durante uma entrega, quando ele perdeu o controle da moto e colidiu com uma casa. Apesar da gravidade, Luan não teve fraturas e está em recuperação com o apoio da família. Especialistas destacam a importância do capacete, que poderia ter reduzido os ferimentos.

