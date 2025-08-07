Logo R7.com
Motorista perde controle do carro e colide no muro de uma casa em Natividade (RJ)

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a vítima já havia sido levada ao posto de saúde

Balanço Geral Interior RJ|Do R7

Uma câmera de segurança capturou o momento impressionante de um acidente no bairro Santa Terezinha, em Natividade (RJ). O motorista perdeu o controle do veículo, colidindo com o muro de uma residência, fazendo o carro virar. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a vítima já havia sido levada ao posto de saúde. A causa do acidente ainda é desconhecida.

