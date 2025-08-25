Logo R7.com
Motorista perde o controle do carro e atinge o muro de uma residência

Testemunhas suspeitam que o motorista e o passageiro, ambos de 29 anos, estavam embriagados, mas isso ainda não foi confirmado pela polícial

Balanço Geral Interior RJ|Do R7

Em Rio das Ostras (RJ), um grave acidente de trânsito ocorreu no bairro Extensão do Bosque, quando um carro destruiu um portão após colidir com um poste. Testemunhas suspeitam que o motorista e o passageiro, ambos de 29 anos, estavam embriagados, mas isso ainda não foi confirmado pela polícia. O incidente gerou prejuízos significativos e levantou questões sobre a responsabilidade dos envolvidos.

