Motorista perde o controle do carro e atinge o muro de uma residência Testemunhas suspeitam que o motorista e o passageiro, ambos de 29 anos, estavam embriagados, mas isso ainda não foi confirmado pela polícial Balanço Geral Interior RJ|Do R7 25/08/2025 - 16h39 (Atualizado em 25/08/2025 - 16h39 )

Em Rio das Ostras (RJ), um grave acidente de trânsito ocorreu no bairro Extensão do Bosque, quando um carro destruiu um portão após colidir com um poste. Testemunhas suspeitam que o motorista e o passageiro, ambos de 29 anos, estavam embriagados, mas isso ainda não foi confirmado pela polícia. O incidente gerou prejuízos significativos e levantou questões sobre a responsabilidade dos envolvidos.