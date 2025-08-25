Motorista perde o controle do carro e atinge o muro de uma residência
Testemunhas suspeitam que o motorista e o passageiro, ambos de 29 anos, estavam embriagados, mas isso ainda não foi confirmado pela polícial
Em Rio das Ostras (RJ), um grave acidente de trânsito ocorreu no bairro Extensão do Bosque, quando um carro destruiu um portão após colidir com um poste. Testemunhas suspeitam que o motorista e o passageiro, ambos de 29 anos, estavam embriagados, mas isso ainda não foi confirmado pela polícia. O incidente gerou prejuízos significativos e levantou questões sobre a responsabilidade dos envolvidos.