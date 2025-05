Motoristas do setor C paralisam atividades em protesto A manifestação, que ocorre desde a manhã, destaca a insatisfação com a falta de diálogo com o prefeito Balanço Geral Interior RJ|Do R7 21/05/2025 - 18h12 (Atualizado em 21/05/2025 - 18h12 ) twitter

Motoristas do setor C, em Campos (RJ), paralisaram suas atividades em protesto frente à prefeitura, exigindo o repasse correto de valores para manutenção dos serviços. A manifestação, que ocorre desde a manhã, destaca a insatisfação com a falta de diálogo com o prefeito. Os permissionários alegam que os repasses não estão sendo feitos conforme acordado, prejudicando a operação das linhas longas que atendem áreas distantes. O IMTT (Instituto Municipal de Trânsito e Transporte) anunciou que ônibus substituirão temporariamente as vans para não deixar a população desassistida.