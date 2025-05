Motoristas são flagrados dirigindo sob efeito de álcool na cidades do interior do Rio Apesar de o Código de Trânsito Brasileiro prever penalidades severas, só em 2024, mais de 200 motoristas foram autuados Balanço Geral Interior RJ|Do R7 21/05/2025 - 18h31 (Atualizado em 21/05/2025 - 18h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nas cidades do interior do Rio de Janeiro, em 2024, mais de 200 motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool, um aumento significativo em relação ao ano anterior. Casos em Campos, Macaé, Itaperuna e Cabo Frio mostram a gravidade da situação, com motoristas sem habilitação e reincidentes. O Código de Trânsito Brasileiro prevê penalidades severas para quem dirige alcoolizado, incluindo multas elevadas e suspensão da carteira de motorista.