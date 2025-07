MP cumpre mandados contra ex-deputado por exploração de jogos ilegais A operação busca apreender dispositivos eletrônicos e documentos para aprofundar as investigações Balanço Geral Interior RJ|Do R7 25/07/2025 - 15h32 (Atualizado em 25/07/2025 - 15h32 ) twitter

O Ministério Público do Rio de Janeiro cumpre seis mandados de busca e apreensão em Saquarema, visando suspeitos de envolvimento com exploração de máquinas caça-níqueis e lavagem de dinheiro. Entre os alvos estão um ex-deputado estadual e empresários do setor de bares. A operação busca apreender dispositivos eletrônicos e documentos para aprofundar as investigações sobre jogos de azar.