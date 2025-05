MP cumpre mandados em operação que investiga o desvio de R$ 326 milhões A operação, denominada ‘Conexões’, envolve agentes políticos com foro privilegiado e contratos milionários Balanço Geral Interior RJ|Do R7 13/05/2025 - 17h58 (Atualizado em 13/05/2025 - 17h58 ) twitter

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro realizou uma operação em Saquarema, cumprindo 30 mandados de busca e apreensão, para investigar uma possível organização criminosa ligada a crimes contra a administração pública. A operação, denominada ‘Conexões’, envolve agentes políticos com foro privilegiado e contratos que somam mais de R$ 326 milhões. A prefeitura de Saquarema declarou estar colaborando com a investigação e implementando medidas para garantir transparência e proteção ao erário. A operação está sob sigilo judicial e detalhes adicionais não foram divulgados.