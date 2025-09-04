MPRJ apura dificuldades de acesso de portadores de TEA a estruturas públicas A ação busca identificar falhas no atendimento de saúde mental, assistência farmacológica e educação inclusiva Balanço Geral Interior RJ|Do R7 04/09/2025 - 15h24 (Atualizado em 04/09/2025 - 15h24 ) twitter

O Ministério Público do Rio de Janeiro iniciou uma investigação para apurar dificuldades enfrentadas por pessoas com transtorno do espectro autista ao acessar serviços públicos em Macaé (RJ). A ação, liderada pela promotoria de justiça de tutela coletiva, busca identificar falhas no atendimento de saúde mental, assistência farmacológica e educação inclusiva. A prefeitura foi contatada para esclarecer suas ações em apoio a essa população.