MPRJ apura dificuldades de acesso de portadores de TEA a estruturas públicas

A ação busca identificar falhas no atendimento de saúde mental, assistência farmacológica e educação inclusiva

Balanço Geral Interior RJ|Do R7

O Ministério Público do Rio de Janeiro iniciou uma investigação para apurar dificuldades enfrentadas por pessoas com transtorno do espectro autista ao acessar serviços públicos em Macaé (RJ). A ação, liderada pela promotoria de justiça de tutela coletiva, busca identificar falhas no atendimento de saúde mental, assistência farmacológica e educação inclusiva. A prefeitura foi contatada para esclarecer suas ações em apoio a essa população.

