Mulher é atropelada e roubada após recusar uma cantada no interior do Rio
O agressor a perseguiu e a atropelou, deixando-a gravemente ferida
Cristiane Cirino foi atropelada na ponte Leonel Brizola, em Campos dos Goytacazes (RJ), após recusar uma cantada enquanto voltava do trabalho de bicicleta elétrica. O agressor a perseguiu e a atropelou, deixando-a gravemente ferida. Além do atropelamento, Cristiane foi roubada por moradores de rua. O caso, registrado na delegacia de Guarulhos, está sendo investigado. A advogada orienta mulheres a buscarem segurança e denunciarem assédios.