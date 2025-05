Mulher é presa na rodovia Amaral Peixoto com quase 80 quilos de drogas Ela confessou ter obtido o material na comunidade da Rocinha, com destino às festas de aniversário de Arraial do Cabo Balanço Geral Interior RJ|Do R7 12/05/2025 - 16h25 (Atualizado em 12/05/2025 - 16h25 ) twitter

Na Região dos Lagos (RJ), uma mulher foi presa em flagrante transportando quase 80 quilos de drogas, armas e munições do Rio de Janeiro para Cabo Frio e Arraial do Cabo. A operação, realizada na Rodovia Amaral Peixoto, contou com a colaboração da Polícia Federal de Macaé, PRF e policiais militares do Batalhão de Cabo Frio. A mulher confessou ter obtido o material na comunidade da Rocinha, com destino às festas de aniversário de Arraial do Cabo. Dados do Instituto de Segurança Pública indicam um aumento de 23% nas apreensões de drogas na região nos primeiros meses do ano. A acusada está no Complexo Penitenciário de Bangu aguardando julgamento, podendo enfrentar mais de 20 anos de prisão.