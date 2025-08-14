Mulher morre após incêndio em apartamento no centro de Santo Antônio de Pádua (RJ) O Corpo de Bombeiros enfrentou dificuldades para controlar as chamas e a Polícia Civil investiga as causas do incidente Balanço Geral Interior RJ|Do R7 14/08/2025 - 14h44 (Atualizado em 14/08/2025 - 14h44 ) twitter

Uma mulher de 60 anos morreu em um incêndio em seu apartamento em Santo Antônio de Pádua (RJ). O Corpo de Bombeiros enfrentou dificuldades para controlar as chamas e a Polícia Civil investiga as causas do incidente. A estrutura do prédio não foi comprometida, mas rachaduras foram encontradas. A perícia está em andamento para determinar a origem do fogo, enquanto alertas sobre segurança em edifícios são reforçados.