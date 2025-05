Municípios do Rio realizam Dia D de Vacinação contra a Gripe A vacinação é gratuita e segura, e as unidades de saúde estarão abertas amanhã (10) para atender a população Balanço Geral Interior RJ|Do R7 09/05/2025 - 16h26 (Atualizado em 09/05/2025 - 16h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Os municípios do estado do Rio de Janeiro se preparam para o Dia D de vacinação contra a gripe, uma grande mobilização para imunizar o público-alvo contra o vírus Influenza. A campanha busca proteger grupos prioritários, como gestantes, crianças, idosos, profissionais de saúde e outros, antes da chegada do inverno, quando a circulação do vírus aumenta. A expectativa é vacinar 90% do público-alvo, que inclui mais de 7 milhões de pessoas. Até agora, apenas 8,9% foram vacinados. A vacinação é gratuita e segura, e as unidades de saúde estarão abertas para atender a população.