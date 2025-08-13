Mutirão de atendimento em Cabo Frio (RJ) melhora acesso a serviços essenciais A ação visa facilitar serviços como renegociação de dívidas e adesão à tarifa social Balanço Geral Interior RJ|Do R7 13/08/2025 - 15h42 (Atualizado em 13/08/2025 - 15h42 ) twitter

Em Cabo Frio (RJ), a concessionária responsável por parte do saneamento na região dos Lagos realiza um mutirão no bairro Jardim Esperança utilizando uma van itinerante para atender moradores. A ação visa facilitar serviços como renegociação de dívidas e adesão à tarifa social, beneficiando mais de 10 mil pessoas. A iniciativa é parte de um esforço contínuo para melhorar o acesso a serviços básicos.