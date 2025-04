Mutirão do Cadastro Único tem filas gigantescas em Goytacazes (RJ) O Clube Recreativo Goitacá, onde o evento acontece, abriria às 14h, mas muitos dormiram na fila para garantir atendimento Balanço Geral Interior RJ|Do R7 28/04/2025 - 17h04 (Atualizado em 28/04/2025 - 17h04 ) twitter

A reportagem aborda as longas filas e reclamações no mutirão do Cadastro Único em Goytacazes (RJ), onde a prefeitura distribuiu 1200 pulseiras para dois dias de atendimento.

O evento ocorre no Clube Recreativo Goitacá, com atendimento a partir das 14h, mas muitos dormiram na fila para garantir atendimento.

Apenas famílias referenciadas no Centro de Referência de Assistência Social podem participar. A atualização do cadastro é crucial para evitar bloqueios de benefícios como BPC e Bolsa Família.

A prefeitura busca humanizar o atendimento e evitar longas esperas, mas a comunicação eficaz é necessária para evitar confusões e garantir que a população receba as informações adequadas.