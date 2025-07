Nadadora campista começa estadual de natação com duas medalhas de ouro O evento, organizado pela Federação Aquática do Rio de Janeiro, ocorre no Clube de Regatas Flamengo Balanço Geral Interior RJ|Do R7 17/07/2025 - 17h00 (Atualizado em 17/07/2025 - 17h00 ) twitter

Nicole Thuin começou com destaque no estadual de natação, conquistando duas medalhas de ouro nas provas de 100 metros livres e 50 metros borboleta. O evento, organizado pela Federação Aquática do Rio de Janeiro, ocorre no Clube de Regatas Flamengo. Nicole, atual campeã estadual, ainda competirá em diversas categorias, defendendo seu título de 2025.